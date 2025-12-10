Лекцию о подвигах военного летчика провели для школьников в Солнечногорске

В ходе мероприятия особое внимание уделили фронтовому письму-треугольнику, которое символизировало поддержку и связь между солдатами и их семьями. В завершение дети написали собственные послания в поддержку современных защитников Родины, что стало не только данью памяти, но и живым знаком благодарности и единства.

«Такие встречи помогают сохранить память о героях прошлого и воспитывают чувство патриотизма среди молодежи. Благодаря активности участников, мы укрепляем связь времен и делаем вклад в сохранение исторической правды!», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Организатором мероприятия выступил молодежный центр «Подсолнух».