Лекцию о первой футбольной команде Московской области провели в Химках

В спортивном комплексе «Новые Химки» провели лекцию, посвященную Дню первой футбольной команды Московской области. Жителям рассказали о том, как в зарождался этот вид спорта в Подмосковье.

Лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова выступила перед собравшимися. Она отметила, что создание первой команды по футболу в Московской области — это начало большой эпохи.

«Сегодня миллионы болельщиков следят за матчами, а российские клубы выступают на международной арене. Команда „Химки“ играет в первой лиге чемпионата страны. И мы гордимся их победами», — добавила общественница.

Лекция завершилось товарищеским матчем по футболу под лозунгом «Успех V единстве поколений». Мероприятие прошло в рамках широкомасштабной патриотической программы. По словам общественного деятеля Ольги Игнатьевой, такие встречи знакомят жителей и гостей Химок с историей и достижениями округа и России начиная от прорывов в области культуры и спорта, заканчивая наукой и космосом.

Отметим, что в рамках патриотической программы в Химках регулярно проходят различные тематические мероприятия: концерты, кинопоказы, спортивные состязания, лекции, встречи с ветеранами и многое друге. Проект в округе реализуют с июля 2024 года, за это время провели более тысячи разнообразных активностей.