Лекцию о партизанском движении провели в Химках

В химкинской школе № 30 прошла патриотическая лекция, посвященная созданию Центрального штаба партизанского движения в 1942 году, которую открыла директор учебного заведения, муниципальный депутат Татьяна Кавторева. Мероприятие состоялось в рамках программы «Успех V единстве поколений» и было направлено на сохранение исторической памяти о народной борьбе с врагом в годы Великой Отечественной войны.

В ходе лекции школьникам рассказали об истории создания Центрального штаба партизанского движения, его роли в координации действий партизанских отрядов на оккупированных территориях СССР. Участники встречи узнали о легендарных партизанских командирах и их операциях по подрыву вражеских коммуникаций, уничтожению гарнизонов и спасению мирного населения. Демонстрация архивных фотографий и фрагментов военной хроники сделала рассказ наглядным и эмоционально насыщенным.

Татьяна Кавторева отметила, что событие мая 1942 года стало важным этапом в организации народного сопротивления, и подчеркнула необходимость передачи знаний о подвиге партизан молодому поколению. Она выразила уверенность, что такие лекции формируют у школьников чувство гордости за историю своей страны.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что подобные мероприятия помогают молодежи через страницы военной истории увидеть примеры самоотверженной борьбы с захватчиками и понять, что партизанское движение стало одним из решающих факторов в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическое воспитание в Химках продолжается системно, охватывая различные возрастные группы.