Лекцию о народах России провели для дошкольников в Одинцовском округе

В рамках мероприятий, посвященных «Году единства народов России», прошло занятие по теме «Народы России». Оно состоялось в детском саду.

Детский сад № 62 — дошкольное отделение Голицынской школы № 2. Там воспитанникам подготовительной группы рассказали о многообразии культур, традициях, костюмах и играх разных наций.

По мнению воспитателей, подобные встречи в игровой форме воспитывают чувство гордости и общности, прививая интерес к обычаям разных народов. Ранее в этом дошкольном учреждении состоялся спортивный праздник «Игры народов мира», где дети смогли развить ловкость и координацию, играя в русские, татарские, бурятские, дагестанские и японские народные игры.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, которое проходит в Кремле, объявил 2026 год Годом единства народов России.