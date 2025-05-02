Лекцию о начале боевой операции по захвату Рейхстага провели в Химках

Патриотическая акция прошла на одном из предприятий в Химках. Лекцию прочитали сотрудники и муниципальный депутат Артур Каримов.

Слушатели вспомнили о начале боевой операция Красной Армии по захвату Рейхстага в 1945 году.

«Наша лекция была посвящена ключевому сражению Красной Армии — захвату здания германского парламента в Берлине. Бои были очень ожесточенными: немецкие войска отчаянно оборонялись, используя укрепленные здания, подземные коммуникации и реки как естественные преграды», — сказал Артур Каримов.

Во время встречи выступил кавалер ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий Юрий Карпунов. Он напомнил, что важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодого поколения.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках несколько месяцев. Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что ее цель — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.