Лекцию о безопасности на железной дороге провели для школьников Солнечногорска

В Солнечногорске 23 марта для учеников лицея № 1 им. А. Блока провели профилактическое занятие. Специалисты администрации напомнили подросткам ключевые правила поведения на железнодорожных объектах.

Сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи организовали для старшеклассников урок, посвященный предупреждению травматизма. В ходе встречи участникам раздали тематические памятки и подробно разобрали потенциально опасные ситуации, которые могут возникнуть вблизи железной дороги.

Ребятам напомнили, что пересекать пути необходимо исключительно по оборудованным переходам и мостам, нельзя отвлекаться на телефоны или музыку в наушниках, а также следует держаться на безопасном расстоянии от края платформы при приближении поезда.

«Особое внимание уделялось формированию у ребят культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Детей призвали быть максимально внимательными и соблюдать осторожность», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Такие профилактические занятия регулярно проходят во всех образовательных учреждениях округа.