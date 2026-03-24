Лекцию о безопасной езде на питбайках провели для школьников Солнечногорска

В лицее № 7 в Солнечногорске 20 марта провели профилактическое занятие для подростков, посвященное безопасному управлению питбайками. Учащимся напомнили о рисках и правилах использования техники.

Встречу провели депутат Совета депутатов округа, член фракции «Единая Россия» Александр Поляков и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Владислав Лухтура. Подросткам разъяснили особенности эксплуатации питбайков и подчеркнули, что такая техника относится к источникам повышенной опасности.

Организаторы обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Школьникам напомнили, что выезд на дороги общего пользования на питбайках запрещен.

Александр Поляков отметил, что «Единая Россия» в Подмосковье выступает за усиление контроля над использованием питбайков несовершеннолетними.

«По итогам круглого стола в Мособлдуме с участием представителей силовых структур уже в апреле будет внесен законопроект о запрете продажи топлива подросткам. Кроме того, фракция планирует обратиться в Госдуму с инициативой ускорить принятие федерального закона, регулирующего порядок продажи питбайков детям и повышающего штрафы для их родителей», — сказал Поляков.

По данным за прошлый год, зафиксировали 45 случаев нарушений, к ответственности за которые привлекли несовершеннолетних и их родителей. В образовательных учреждениях округа продолжаются профилактические занятия, а на улицах для выявления правонарушений работают специализированные патрули мотовзвода.