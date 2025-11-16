Лекцию ко Всемирному дню памяти жертв ДТП провели в Мытищинском колледже

Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП автоинспекторы напомнили студентам Мытищинского колледжа о правилах дорожного движения на опасных участках дорог, а также продемонстрировали реальные примеры аварий. Они отметили, что несоблюдение требований приводит к непоправимым последствиям, в результате которых страдают дети.

Инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения МУ МВД России Мытищинское Татьяна Курилина уделила внимание правилам безопасного поведения во время управления электросамокатом.

«Это тоже крайне важно в связи с ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей скутеров и питбайков, которые часто приводят к травмам пешеходов», — отметила она.

По словам заместителя директора Мытищинского колледжа Вероники Кудряшовой, такие мероприятия важно проводить для профилактики дорожно-транспортных происшествий.

«У нас учатся порядка 1800 человек, и все они являются участниками дорожного движения. Каждый из них должен осознавать, что безопасность на дороге зависит от их действий и поступков, что они отвечают как за свою жизнь и здоровье, так и за жизни окружающих», — добавила Вероника Кудряшова.

В конце участники почтили память погибших в ДТП, запустив в небо белые шары.