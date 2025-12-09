Лекцию ко Дню героев Отечества провели в школе «Наши традиции» в Воскресенске

В школе «Наши традиции» в Воскресенске прошел патриотической урок ко Дню героев Отечества. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». В нем приняли участие ученики 9-11 классов.

Председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко поприветствовал школьников и отмел важность Дня героев Отечества в истории России. Ведущие, ученики образовательного учреждения, рассказали о празднике, жизни святого Георгия Победоносца, бойцах Великой Отечественной войны и СВО — тех, кто сражался за мирное небо над головой.

Ребята подготовили интересные мультимедийные презентации, рассказали про исторических личностей и показали видео по теме. В конце провели небольшую викторину и почтили память бойцов минутой молчания.

