Лекцию ко Дню добровольца Подмосковья провели в спорткомплексе «Родина» в Химках

В спортивном комплексе «Родина» в Химках провели лекцию, посвященную Дню добровольца Подмосковья. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Участники мероприятия обсудили, как труд добровольцев в тылу приближает общую Победу и способствует формированию сплоченного общества.

«Волонтерство — это невероятная сила, которая объединяет людей и делает наш мир лучше. Быть добровольцем — значит отдавать частичку своей души, своего времени тем, кто в этом нуждается. Это воспитывает ответственность, сострадание и настоящий патриотизм», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

На встрече напомнили, что День добровольца Подмосковья был учрежден в 2017 году по инициативе «Молодой Гвардии Единой России». Лекторы рассказали о том, как движение проявило себя в годы пандемии и как сегодня стало надежным тыловым фронтом, помогая бойцам специальной военной операции.

«С первых дней СВО мы организовали сбор гуманитарных грузов для наших бойцов. В этой работе волонтеры играют ключевую роль. Благодаря общим усилиям неравнодушных жителей, предприятий и активистов, уже удалось собрать и отправить на фронт более 600 тонн помощи. Это наш общий вклад в Победу», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Депутат Химок Инна Монастырская напомнила, что ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплоченного и осознанного общества.