Лекцию и матч ко дню рождения футболиста Андрея Соломатина провели в Химках

В лицее № 21 Химок провели лекцию и спортивный матч, приуроченные ко дню рождения футболиста Андрея Соломатина. Мероприятие состоялось в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Ученикам и педагогам рассказали о карьере известного футболиста, который выступал за сборную России на чемпионате мира 2002 года, а также о его службе в добровольческом батальоне «Эспаньол».

«Примеры известных людей помогают воспитывать нашу молодежь. Андрей Соломатин проявил себя в спорте и сегодня служит Отечеству. Его путь показывает силу характера и верность Родине», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

После лекции в спортивном зале лицея состоялся товарищеский матч с участием воспитанников местной футбольной школы олимпийского резерва.

«Ребята видят, что патриотизм выражается в поступках. Андрей Соломатин показал это и на поле, и в жизни. Такие примеры формируют ответственность и уважение к стране», — отметил депутат Руслан Шаипов.

Муниципальный депутат Алексей Федоров напомнил, что такие встречи направлены на патриотическое воспитание и формирование гражданской позиции у школьников.