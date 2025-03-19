Лекция танкового эксперта Юрия Пашолока пройдет в Одинцове

Лекция танкового эксперта Юрия Пашолока пройдет в парке «Патриот» в Кубинке 23 марта. На ней подробно расскажут об истории танка Mark V, который стал венцом эволюции британской танковой школы Первой мировой войны.

Около пятидесяти таких машин увидели свет русской земли. Первые из них прибыли в марте 1919 года, и вскоре «Рикардо» показали свою мощь в жарких боях на юге страны. В июне того же года они сыграли ключевую роль в штурме Царицына, демонстрируя свою способность прорывать даже самые укрепленные позиции противника. Но постепенно Красная Армия перехватывала инициативу, и британские танки начали переходить в руки советских войск.

Сейчас один из этих исторических танков, бережно сохраненный в Центральном парке «Патриот», служит живым напоминанием о далеких событиях. Переданный музею в 1938 году, этот экземпляр Mark V — единственный уцелевший представитель некогда многочисленного семейства «Рикардо». Он служил в рядах Красной Армии. Танковый эксперт и историк Юрий Пашолок в деталях осветит страницы истории этого легендарного танка, ставшего символом эпохи великих перемен и технологических прорывов.