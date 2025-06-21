Лекция солистки струнного ансамбля «Серенада» прошла в Мытищах

В Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах состоялась творческая встреча. Руководитель народного вокально-эстрадного коллектива «Коллаж», солистка струнного ансамбля «Серенада» и лауреат областных и международных вокальных конкурсов Анна Гордиенко выступила с авторской лекцией «Музыкальный детектив».

Гостям вечера показали видеозапись концерта аргентинского композитора Астора Пьяцоллы Adiós Nonino в исполнении голландского оркестра. Помимо этого, собравшиеся познакомились с творчеством австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Также Анна Гордиенко рассказала гостям мероприятия о личном вкладе пианистки Марины Юдиной в музыкальную историю советской России.

В конце встречи гости прослушали концерт № 23 Вольфганга Амадея Моцарта.

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