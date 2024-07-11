Лекция прошла в рамках акции «Везу детей безопасно» в Воскресенске

Лекция для родителей прошла в рамках акции «Везу детей безопасно» в Воскресенске. Ее организовали представители партии «Единая Россия».

Мероприятие прошло в общественной приемной партии. Сотрудник Госавтоинспекции Сергей Моторин напомнил участникам встречи о том, как правильно перевозить детей, почему необходимо использовать детские кресла и пристегиваться ремнями безопасности, а также об ответственности за нарушение требований. Кроме того, все присутствующие получили тематические памятки.

«Эта акция играет важную роль в снижении риска травматизма детей в ДТП и способствует формированию культуры безопасного вождения с самого раннего возраста. Важно помнить, что использование детского автокресла — это не только требование закона, но и забота о безопасности самых маленьких пассажиров», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Отметим, что задача акции — повысить безопасность детей в автомобилях и общественном транспорте. Лекция состоялась в рамках направления народной программы «Крепкая семья».

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