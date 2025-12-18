Лекция по профориентации для родителей выпускников прошла в Балашихе

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки городского округа Балашиха Ольга Егерева провела встречу с родителями учеников девятых и 11 классов в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Мероприятие состоялось в гимназии № 1.

В своем выступлении Ольга Егерева рассказала о современных карьерных возможностях в Балашихе, отметив динамику и потенциал местного рынка труда. Она подчеркнула, что город предлагает широкий спектр направлений для профессиональной реализации молодых специалистов — от промышленного сектора до предприятий высоких технологий.

Особое внимание было уделено преимуществам целевого обучения. Егерева разъяснила, что заключение договоров о целевом обучении с предприятиями дает выпускникам шанс поступить в ведущие вузы страны на бюджетной основе и гарантирует трудоустройство после получения диплома. Такая модель обеспечивает молодым людям уверенность в выборе профессионального пути и позволяет сконцентрироваться на обучении. В качестве примера взаимодействия отрасли и образования названы крупные промышленные предприятия Балашихи, предлагающие целевые места в МГТУ имени Баумана, МЭИ, МАИ, Московском Политехе и других вузах.

В рамках проекта в течение 2025 года активно проводились профориентационные тестирования школьников. Их результаты помогли учащимся выявить таланты и профессиональные интересы, что способствует более осознанному выбору будущей профессии.