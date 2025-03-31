Лекция по основами владения медиа инструментами прошла в Мытищах

Всероссийская онлайн-школа «Медиаволонтеры проекта „Без срока давности“ в марте приняла заявки на участие от учеников, преподавателей и работников образовательных учреждений Российской Федерации. Лекции, сессии и вебинары помогли участникам сориентироваться в медиа сфере.

Курс, который уже стартовал, будет состоять из двух образовательных сессий, в рамках которых маститые медиа педагоги проведут лекции, вебинары и дадут творческие задания.

Участники смогут узнать секреты покорения медиапространства, познакомиться с основами владения медиа инструментами. Увлекательный, познавательный экскурс поможет не только погрузиться в мир медиа, но и возможно, выбрать смежную профессию, или основную деятельность связанную с миром информации. Необходимые материалы, включая информационные и учебные, можно будет найти на странице медиашколы в ВКонтакте.