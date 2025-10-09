Лекция по финансовой грамотности для пенсионеров прошла в Королеве

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Королев

Мероприятие провели для участников проекта «Активное долголетие». Темой онлайн-лекции стали финансовые пирамиды и другие нелегальные участники финансового рынка.

Представителям старшего поколения раскрыли основные аспекты финансовой грамотности. Эксперты Банка России объяснили, как защитить сбережения от мошенников,  на что обращать внимание при выборе финансовых услуг и как распознать признаки финансовых пирамид. Такие занятия способствуют повышению финансовой осведомленности среди людей пожилого возраста.

Напомним, что каждый житель Королева в возрасте от 55 лет для женщин и старше 60 лет для мужчин может стать участником проекта «Активное долголетие». Клуб проводит не только лекции и семинары, но и разнообразные занятия, организует творческие и спортивные активности.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора  Андрея Воробьева  существует в Подмосковье с октября 2019 года. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно.

