Лекция по финансовой грамотности для пенсионеров прошла в Королеве

Представителям старшего поколения раскрыли основные аспекты финансовой грамотности. Эксперты Банка России объяснили, как защитить сбережения от мошенников, на что обращать внимание при выборе финансовых услуг и как распознать признаки финансовых пирамид. Такие занятия способствуют повышению финансовой осведомленности среди людей пожилого возраста.

Напомним, что каждый житель Королева в возрасте от 55 лет для женщин и старше 60 лет для мужчин может стать участником проекта «Активное долголетие». Клуб проводит не только лекции и семинары, но и разнообразные занятия, организует творческие и спортивные активности.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье с октября 2019 года. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно.