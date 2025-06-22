В Химках прошло патриотическое мероприятие ко Дню памяти и скорби в лицее № 21 в микрорайоне Сходня. Учащимся рассказали об обороне Брестской крепости — одного из первых символов сопротивления в годы Великой Отечественной войны.
Гостям показали тематическую презентацию. В ходе мероприятия выступил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
«Защитники Брестской крепости показали всему миру, что настоящая сила — в стойкости и единстве. Их подвиг напоминает о том, как важно хранить память и беречь Родину ради будущего наших детей», — подчеркнул Сергей Малиновский.
В конце прошло вручение благодарственных писем и партийных билетов «Единой России». Награды получили те, кто вносит значительный вклад в развитие городского округа Химки.
Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что лекция направлена на воспитание патриотизма и ответственности. Подобные встречи помогают жителям осознать свою роль в судьбе Родины.
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Лекция об обороне Брестской крепости прошла в лицее № 21 в Химках
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