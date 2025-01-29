Лекция об истории VII зимней Олимпиады и турнир прошли в спортшколе в Химках

Мероприятие, посвященное открытию VII зимних Олимпийских игр в Кортина д’Ампеццо, провели в Луневской спортивной школе. Гостям встречи рассказали об истории спортивного праздника и достижениях сборной Советского Союза.

Спикером мероприятия стала Анастасия Соколова. Она рассказала присутствующим о главном событии 1956 года. Тогда 55 спортсменов советской команды общими усилиями заняли первое место в общем зачете, обогнав другие сборные по количеству завоеванных золотых медалей.

«Подобные мероприятия помогают нам сохранять связь с историей мирового спорта и вдохновляться примерами великих достижений. Это важно для воспитания молодого поколения и поддержания интереса к физической активности у химчан разных возрастов», — подчеркнула депутат окружного совета Татьяна Кавторева.

Встречу завершили соревнования по настольному теннису. Призовые места распределились следующим образом: чемпионами стали Данила Воронин и Святослав Корнилов, третье место заняли Андрей Козма и Антон Журавлев.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, главная цель которой сохранить историческую память нашей страны.