Лекция об истории создания памятника на Мамаевом кургане прошла в Химках

В этом году исполняется 58 лет со дня торжественного открытия памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В Химках провели серию мероприятий, посвященных истории создания монумента.

Еще одно тематическое мероприятие провели в школе № 1. Здесь собравшимся также рассказали о том, как был создан памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».

«Мамаев Курган остается местом, где история продолжает жить и обретать новые смыслы. Символом беспримерного мужества защитников Сталинграда навсегда останется „Родина-мать“ с мечом, поднятым в небо», — сообщила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Мы обязаны сохранять историческую правду и память для будущих поколений. Именно поэтому в ходе каждого мероприятия Программы гостей знакомят со знаковыми датами из истории нашей страны», — прокомментировала депутат Галина Болотова.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что всего с начала реализации Программы для жителей Химок провели свыше 1600 историко-патриотических активностей. В их числе — мастер-классы, лекции, фестивали и многое другое.