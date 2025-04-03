Лекция об истории Курской битвы прошла в библиотеке в Лыткарине

Час военной истории «Пламя огненной Курской дуги», посвященный Курской битве — одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны, прошел в Центральной библиотеке Лыткарина. Мероприятие собрало учеников средней школы № 2, которые с интересом слушали о переломном сражении, изменившем ход войны.

Сотрудники библиотеки подготовили увлекательный рассказ о ключевых моментах Курской битвы и фигурах, сыгравших важную роль в этом историческом событии. Особое внимание было уделено Павлу Ротмистрову — командующему пятой гвардейской танковой армией, принимавшему участие в легендарном танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года. Его армия столкнулась с элитными немецкими дивизиями «Мертвая голова» и «Лейбштандарт». Несмотря на огромные потери танков, Ротмистров смог остановить прорыв врага, что стало одним из ключевых моментов в ходе всей битвы.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения участников 11-й международной акции «Читаем русскую классику», приуроченной к 165-летнему юбилею всемирно известного русского писателя и драматурга Антона Чехова.

Часы военной истории проводятся в Центральной библиотеке Лыткарина при поддержке Министерства образования Московской области и направлены на увековечение памяти о героических событиях нашей страны, а также на воспитание патриотизма у молодежи.