Лекция о значении цифровых технологий прошла для школьников в Ногинске

Лекцию о роли науки и технологий в современном мире провели для учеников Богородского округа. Встреча прошла в Православной классической гимназии имени священномученика Константина Богородского.

Ученики 8-10 классов общеобразовательных учреждений Богородского округа смогли погрузиться в историческую атмосферу, посетив виртуальный музей патриарха Пимена, где представлены артефакты, отражающие богатое культурное наследие. Кроме того, они ознакомились с учебным классом операторов беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современным оборудованием и передовыми технологиями.

Лекцию провели высококвалифицированные специалисты. Вместе с ребятами они обсудили актуальные темы, что вызвало живой интерес среди слушателей. Встреча не только углубила знания обучающихся, но и вдохновила их на дальнейшие исследования, укрепив связь между теорией и практическим применением.



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