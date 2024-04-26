Лекция о здоровье прошла в лицее № 7 в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 12:11 Лекция о здоровье прошла в лицее № 7 в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Врач Солнечногорской больницы Эрик Кучук провел лекцию для учеников 9-х классов в лицее № 7. Он рассказал о профилактике сахарного диабета и ожирения у подростков.

Это первая подобная лекция в учебном заведении, в планах у врача — проводить такие встречи регулярно. Ребята внимательно слушали доктора и задавали вопросы по теме.

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«Радует такая осознанность и взрослый подход к современным проблемам здравоохранения. Очень важно, что у нас есть возможность поговорить с детьми о важных проблемах, сделать жизнь подрастающего поколения лучше», — рассказал Эрик Кучук.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ожирение пациенту может поставить только врач, поскольку сам человек не сможет правильно рассчитать индекс массы тела. К тому же у детей этот показатель зависит от возраста. На данный момент дети с таким диагнозом в Солнечногорске составляют 7%.

Для профилактики ожирения специалисты рекомендуют придерживаться принципов рационального питания, вести активный образ жизни и заниматься спортом, а также не забывать о режиме сна и учебы.

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