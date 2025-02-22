Лекция о здоровье для сотрудников Центра обработки данных прошла в Дубне

В рамках программы «Школа здоровья» врачи Дубненской больницы, эндокринолог Юлия Саражакова и невролог Евгений Саражаков, провели выездную лекцию для работников Центра обработки данных в Дубне. Специалисты рассказали о причинах и факторах риска заболеваний нервной и эндокринной систем, а также подробно остановились на методах диагностики, лечения и профилактики.

Кроме того, врачи отметили высокий уровень медицинской помощи, доступной в Дубненской больнице. Учреждение располагает современной лечебно-диагностической базой, включая КТ, МРТ, рентген и УЗИ. Более 15 специализированных отделений, таких как хирургическое, терапевтическое и отделение медицинской реабилитации, обеспечивают комплексный подход к лечению пациентов.

«Выездные лекции помогают сотрудникам, у которых нет времени посетить поликлинику, получить полезную информацию прямо на рабочем месте. Это не только повышает интерес к вопросам здоровья, но и способствует формированию корпоративной культуры заботы о самочувствии сотрудников», — поделились Юлия и Евгений Саражаковы.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул, что развитие системы здравоохранения в округе является приоритетом. Главной целью является обеспечение жителям доступа к качественным медицинским услугам.