Лекция о заслуженном мастере спорта СССР Альберте Шестерневе прошла в Химках

В спорткомплексе «Новые Химки» состоялась патриотическая встреча, приуроченная к 84-летию со дня рождения советского футболиста и тренера Альберта Шестернева. Химчанам рассказали о ключевых этапах его биографии, а также о значении вклада спортсмена в развитие отечественного футбола.

Общественница Ольга Игнатьева отметила, что в течение своей карьеры Шестернев проявил себя как талантливый игрок, отличавшийся высокой техникой и тактическим мастерством. После завершения игровой карьеры он успешно работал тренером, внося значительный вклад в развитие советского футбола. «Имя Альберта Алексеевича навсегда осталось в истории отечественного футбола благодаря выдающимся достижениям и профессионализму», — сказала Ольга Игнатьева.

Событие прошло под девизом «Успех V единстве поколений» и стало частью масштабного патриотического проекта, который реализуется в Химках с июля прошлого года.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Как уточнила депутат Юлия Ишкова, в рамках проекта регулярно организуют различные мероприятия, среди которых — митинги, выставки, тематические акции и другие патриотические инициативы.