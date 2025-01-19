Лекция о выдающихся советских актерах прошла в школе «Флагман» в Химках

Школьники из Химок узнали о выдающихся актерах Советского Союза. Образовательную лекцию организовали в школе «Флагман».

Так, например, ребята узнали о Василии Лановом, его биографии, главных ролях и творческом пути.

«Для нас очень важно сохранить нашу историю, память о людях, которые внесли значимый вклад в развитие страны», — отметил депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Депутат Совета депутатов Юлия Мамай также напомнила, что в Химках регулярно проходят тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события. Также в муниципалитете проводят встречи с участниками специальной военной операции.

За прошлый год в округе состоялось свыше 600 активностей. Мероприятия продолжаются и в наступившем году. К примеру, накануне в Химках провели спортивный мастер-класс для детей с ОВЗ.