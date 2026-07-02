Лекция о типах иконографии пройдет в «Новом Иерусалиме» в Истре

5 июля в историко‑художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится лекция «Основные типы иконографии Иисуса Христа». Мероприятие организуют в рамках выставки «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Лекцию проведет куратор выставки Наталья Мерзлютина. Слушатели познакомятся с основами православной иконографии на примере подлинных памятников XVI — начала XX века. Экспонаты собраны из фондов музея и частных коллекций. Поскольку лекция пройдет прямо в выставочном пространстве, гости смогут наглядно изучить иконы, созданные в разных иконописных центрах России: от произведений древнерусского периода до работ мастеров Нового времени.

На встрече расскажут о древнейших вариантах изображения Иисуса Христа, о наиболее распространенном и величественном иконографическом изводе, а также о сложных богословских трактовках образа Спасителя. Кроме того, посетители детально рассмотрят объемные изображения Христа в деревянной скульптуре и узнают об особенностях и основных типах воплощения этого образа в скульптурном искусстве.

Подробная информация и билеты размещены на сайте музея «Новый Иерусалим».