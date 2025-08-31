Лекция о создании военной песни «Смуглянка» прошла в Химках

В лицее № 15 городского округа Химки состоялось торжественное патриотическое мероприятие, посвященное песне «Смуглянка». Собравшиеся узнали об истории создания легендарной военной композиции и услышали ее в исполнении школьного хора.

Собравшимся также рассказали о том, как музыка помогала поддерживать боевой и моральный дух людей во время Великой Отечественной войны. Встречу посетила и муниципальный депутат Надежда Смирнова.

«Очень замечательное мероприятие прошло в лицее № 15. Весь зал был тронут исполнением песен военных лет, а особенно „Смуглянки“», — отметила народный избранник.

Активист партии «Единая Россия» Евгения Купп подчеркнула, что память о тех событиях и музыка великих песен вдохновляют каждого совершать добрые дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа Воздушно-десантных войск Российской Федерации.