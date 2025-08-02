Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. На церемонии чествования глава региона вручил награды отличившимся на СВО бойцам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Недавно подразделению исполнился 31 год. Его бойцы были всегда на страже родины, в том числе и в горячих точках. Среди них 26 человек удостоены звания Героя России. Сейчас десантники участвуют в проведении СВО. Андрей Воробьев выразил благодарность военнослужащим, вручил государственные и областные награды и пообщался с семьями погибших. «Профессионализм, забота командиров, компетенции, которые сегодня войска осваивают, вызывают уважение. ВДВ раньше чаще всего ассоциировались с парашютами, сейчас же на линии боевого соприкосновения, в горячих точках речь идет об универсальных навыках, которыми должен владеть и командир, и рядовой боец», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор добавил, что не сомневается, что все поставленные задачи будут выполнены, и пообещал оказывать максимальную поддержку на пути к победе.

Орденов «За доблесть и мужество» удостоили отличившихся на передовой бойцов: подполковника командира отряда технических средств разведки Александра, старшего прапорщика инструктора-снайпера группы спецназа Дениса, старшего сержанта разведчика Андрея и младшего сержанта начальника электростанции группы связи Андрея. Также почетные грамоты губернатора получили подполковник Александр и подполковник замкомандира бригады по спецподготовке Владимир. Также благодарственные письма Воробьев вручил старшему сержанту главной медсестре медотряда Юлии, психологу Елене, заведующей складом материально-технических средств Виктории, начальнику культурно-досугового центра Анне, старшему прапорщику помощнику солиста военного оркестра Ирине и инструктору по соцработе и профилактике правонарушений Марине.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Посмертно ордена Мужества был удостоен инструктор-водолаз спецназа Роман Зырянов. Он погиб при выполнении боевого задания в ноябре прошлого года. Награду передали близким.

Также Андрей Воробьев встретился с семьей старшего лейтенанта Артема Щукина, который погиб во время штурма поселка в Херсонской области. Когда их отряд попал в засаду, Щукин до самого конца защищал своих товарищей. Отцу Героя России в прошлом году передали губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». Напомним, Подмосковье регулярно поставляет 45-й бригаде ВДВ транспортные средства, квадрокоптеры, инструменты, обмундирование и многое другое. Уделяют внимание и близким бойцов. Например, сейчас на территории бригады «Сбер» строит два 11-этажных дома для 330 семей десантников. Заселение пройдет в 2027 году. «В каждом округе у нас работают волонтеры, главы включены. В наш фонд „Защитники Отечества“ приходят ребята со всего Подмосковья. Каждый боец, каждый герой, прежде всего, беспокоится о своих детях, семье, близких. Мы стараемся делать все проактивно, еще быстрее, удобнее, чтобы уделить внимание всем, кто в этом нуждается», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Также Воробьев поблагодарил врачей, отметив медучреждения в Коломне и Сергиевом Посаде, а также реабилитационный центр «Ясенки».

В заключение глава региона вместе с военнослужащими, первым командиром 45-го полка полковником Виктором Колыгиным, депутатом Госдумы Бекханом Агаевым и руководителем филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области