Лекция о работе прокуратуры прошла для школьников в Подольске

На встречу со старшеклассниками школы № 32 пришли городской прокурор, старший советник юстиции Иван Денисов и военный прокурор Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык. Они рассказали ребятам о своей работе и ответили на вопросы учащихся.

Школьники узнали об истории образования прокуратуры, специфике деятельности, формах и способах защиты прокурором прав граждан, а также о статьях закона, касающихся ответственности подростков за совершение различных преступлений.

Правоохранители ответили на вопросы о том, как стать прокурором, какое образование необходимо, какими личностными качествами должен обладать сотрудник прокуратуры. Ребята с интересом слушали рассказ гостей.

Иван Денисов и Виктор Билык пожелали учащимся успехов в учебе и выразили надежду увидеть их в рядах работников прокуратуры. Для гостей также провели экскурсию в школьный музей «Истории авиации и космонавтики России».