Лекция о работе органов внутренних дел прошла для школьников в Воскресенске
Школьникам Воскресенска рассказали о службе в органах внутренних дел. Сотрудники МВД провели для них агитационную лекцию.
С ребятами пообщалась заместитель начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск — начальник Отдела по работе с личным составом подполковник полиции Наталья Эпштейн. Она рассказала школьникам о том, почему престижно служить в полиции.
Кроме того, дети узнали о том, какие задачи выполняют разные подразделения полиции, какие вакансии сейчас открыты и как можно бесплатно получить высшее образование в ведомственных вузах системы Министерства внутренних дел России.
Детальнее ребята узнали о факультетах и вступительных экзаменах, требованиях к абитуриентам. Они также задали все интересующие их вопросы лично сотруднику органов внутренних дел.
Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске провели урок ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск.