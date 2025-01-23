Лекция о работе органов внутренних дел прошла для школьников в Воскресенске

Школьникам Воскресенска рассказали о службе в органах внутренних дел. Сотрудники МВД провели для них агитационную лекцию.

С ребятами пообщалась заместитель начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск — начальник Отдела по работе с личным составом подполковник полиции Наталья Эпштейн. Она рассказала школьникам о том, почему престижно служить в полиции.

Кроме того, дети узнали о том, какие задачи выполняют разные подразделения полиции, какие вакансии сейчас открыты и как можно бесплатно получить высшее образование в ведомственных вузах системы Министерства внутренних дел России.

Детальнее ребята узнали о факультетах и вступительных экзаменах, требованиях к абитуриентам. Они также задали все интересующие их вопросы лично сотруднику органов внутренних дел.

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске провели урок ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск.