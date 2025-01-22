Урок ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск прошел в Воскресенске

В школе № 2 в Воскресенске для учащихся девятых классов провели патриотический час под названием «За нами Москва». Мероприятие посвятили годовщине полного освобождения Московской области от фашистских захватчиков, которое ежегодно отмечается 22 января.

Событие организовали совместно с отделом краеведения Центральной библиотеки. Почетный гражданин и председатель Совета ветеранов Воскресенска Василий Феодосьевич Дацюк рассказал школьникам о героических событиях Великой Отечественной войны. Он напомнил, что 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в Подмосковье, продолжавшееся полтора месяца. В разгроме немецких войск под Москвой участвовала вся страна, а в 1942 году был освобожден последний населенный пункт области, находившийся под контролем врага.

В завершение Василий Феодосьевич ответил на вопросы школьников, поделившись своими знаниями и воспоминаниями о тех исторических событиях.