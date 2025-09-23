Лекция о профилактике сахарного диабета пройдет в Наро-Фоминске

В селе Петровское медики местной поликлиники приглашают жителей Калининца на информационную встречу, посвященную сахарному диабету. Мероприятие состоится 23 сентября в 10:00 на территории детского сада № 11, расположенного по адресу: улица Фабричная, дом 16.

Лекцию проведет врач-эндокринолог Диана Бекова в рамках образовательного проекта «Школа диабета». Участники встречи получат возможность ознакомиться с современными методами профилактики, лечения и контроля данного заболевания, а также смогут задать все интересующие их вопросы.

«Регулярное просвещение населения в вопросах диабета — важная часть профилактической медицины. Подобные встречи помогают людям вовремя распознать тревожные симптомы и понять принципы управления заболеванием, что значительно улучшает качество жизни пациентов», — сообщила Диана Бекова.

По словам специалистов, данная лекция будет особенно полезна для людей из групп риска, а также для всех, кто стремится глубже понять принципы здорового образа жизни и профилактики хронических заболеваний. Участие в мероприятии бесплатное, предварительная запись не требуется.