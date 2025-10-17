Лекция о профилактике ОРВИ и вакцинации прошла в Химках

Мероприятие для пенсионеров провели специалисты Химкинской клинической больницы, подробно разобрав эффективные способы укрепления защитных сил организма. Медики акцентировали внимание на том, что ключевую роль в поддержании иммунитета играет образ жизни и своевременная иммунизация.

Врачи объяснили слушателям, как снизить частоту заболеваний и усилить естественную защиту организма. Они затронули вопрос о целесообразности приема иммуностимуляторов при простуде и перечислили реально работающие методы укрепления здоровья.

«Сегодня созданы все условия для раннего выявления различных болезней. Бесплатная диспансеризация и бесплатный онкоскрининг — первый шаг на пути к своему здоровому долголетию. Многое зависит не только от врачей, но и от самих людей», — подчеркнула врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Эвелина Овнанян.

Врач-эпидемиолог Рафик Айвазян детализировал меры защиты от сезонных простуд, указав, что образ жизни напрямую влияет на состояние иммунной системы. По его словам, хотя повлиять на наследственность невозможно, каждый человек способен укрепить организм, соблюдая определенные правила.

Специалист обозначил, что оптимальной стратегией защиты в осенне-зимний период является поддержание естественного баланса организма и вакцинопрофилактика. Иммунитет функционирует корректно сам по себе — необходимо лишь создать ему благоприятные условия для работы.

Каждый четверг в клубе «Активное долголетие» по адресу улица Кирова, владение 24, организована вакцинация против гриппа. Получить прививку можно с 10:00 до 12:00, имея при себе паспорт и полис ОМС.

Бесплатный онкоскрининг проводится ежемесячно для граждан старше 18 лет. Следующее обследование запланировано на 25 октября в Центре амбулаторной онкологической помощи, расположенном в поликлинике № 2 по улице Лавочкина, дом 22, кабинет 213. Для посещения необходимы паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В рамках приема можно проконсультироваться с дерматологом, гинекологом, пройти КТ или УЗИ, сдать кровь на ПСА.