Лекция о подвигах летчиков-испытателей прошла в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось в лицее № 21 в Химках. Его посвятили значению почетных званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР».

Участниками стали педагоги учреждения и член Ассоциации СВО Антон Зенькович. Собравшимся рассказали факты из истории авиации.

В том числе гости лицея узнали о первом летчике-испытателе, который был удостоен почетного звания — Николае Камове. Его работы по созданию вертолетов внесли значительный вклад в развитие отечественной авиационной техники.

«Мы рассказываем о подвигах наших летчиков-испытателей для того, чтобы каждый понимал вклад этих специалистов в развитие авиации и защиту страны», — сказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, поддерживать такие мероприятия важно, потому что они помогают формировать чувство ответственности за будущее страны и уважение к историческим ценностям.