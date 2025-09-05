Лекция о мерах защиты от телефонных мошенников для пенсионеров прошла в Чехове

Чаще всего от действий мошенников страдают пожилые люди, поскольку они более внушаемы и подвержены приемам социальной инженерии: обращение по имени и отчеству, упоминание знакомых адресов и организаций, а также создание иллюзии желания собеседника помочь.

«У нас в ветеранской организации более 3500 человек, сеть у нас большая, что-то мы знали, что-то не знали — доводим информацию, у нас чаты созданы, у нас знают как и куда позвонить, но все равно „попадаются на удочку“. Хорошо, что с нами работают правоохранительные органы», — прокомментировала заместитель председателя Совета Ветеранов Галина Овсянникова.

В этом году в округе возбудили свыше 180 уголовных дел о телефонном мошенничестве.

«Ежегодно растет число пострадавших людей и преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Наиболее уязвимая категория граждан — пенсионеры. Их в первую очередь надо информировать о распространенных схемах краж и учить противодействовать им. Для этого реализуют государственную программу, проводят встречи с ветеранами», — отметил заместитель чеховского городского прокурора Роман Нагаев.

Жителям округа напоминают, что нельзя сообщать коды из SMS, передавать наличные или карты курьерам, игнорировать рассказы о «безопасных счетах» и не верить в срочность. Кроме того, не стоит пускать незнакомцев в дом, а подозрительные звонки лучше обсуждать с близкими людьми.