Лекция о мерах соцподдержки семей прошла в Воскресенске

Тематическое мероприятие для женщин провели в общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске. Специалисты проконсультировали жительниц округа по вопросам, связанным с мерами социальной поддержки семей.

Встречу провела координатор проекта «Женское движение» партии Анна Кольцова. Поддержку событию оказала некоммерческая организация «Ласковое сердце».

Мероприятие провели в формате познавательной лекции. Спикер рассказала о действующих инициативах и программах, которые направлены на помощь семьям.

Участники лекции узнали о формах финансовой поддержка и доступности медицинских услуг. Каждый желающий мог задать интересующие его вопросы, поднять на обсуждение актуальные проблемы, с которыми сталкиваются семьи.

Отметим, что также встречу организовали в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске прошел конкурс молодых семей.