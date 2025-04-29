Конкурс молодых семей прошел в Воскресенске

Состязание «Семейные ценности» провели в селе Косяково в городском округе Воскресенск. Участниками стали семьи Кижаевых, Крыловых и Карловых.

Участникам предстояло пройти несколько испытаний. Они представили на суд жюри подготовленные заранее визитные карточки.

Также они прошли творческий конкурс, поучаствовали в семейном квизе, конкурсах «Живые картины», «Сказка на ночь» и «Красен обед пирогами, а семья традициями».

Лучшим в номинации «Самая творческая семья» стала семья Кижаевых. Она же получила приз зрительских симпатий.

Семья Крыловых победила в номинации «Самая гостеприимная семья». В номинации «Самая дружная семья» первое место заслужила многодетная семья Карповых.

В мероприятии поучаствовала муниципальный депутат Екатерина Павлова. Конкурс стал частью цикла патриотических мероприятий «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».