Лекция о государственных наградах прошла в Химках

Встреча состоялась в клубе «Активное долголетие». Участниками стали школьники, пенсионеры и муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Всегда приятно, когда такие мероприятия объединяют жителей разных возрастов. 20 марта 1992 года, в непростое для страны время, было учреждено звание Героя Российской Федерации. Оно стало высшей степенью отличия, символом мужества, самоотверженности и верности долгу», — отметил Валентин Герасимов.

Гостям мероприятия рассказали о людях, которые носят такое звание. В том числе героях нашего времени — участниках специальной военной операции.

«Пример Героев Российской Федерации показывает молодежи, что значит быть настоящим защитником своей Родины. А знание истории своей страны, уважение к подвигам предков и современников — это фундамент, на котором строится сильное и сплоченное общество», — добавила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что лекция прошла в рамках масштабной патриотической программы, которую уже несколько месяцев реализуют в Химках. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что ее цель — объединить поколения вокруг главных ценностей.