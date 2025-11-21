Лекция о героях Подмосковья прошла для студентов в Балашихе

Мероприятие, приуроченное ко Дню Героев России, прошло в колледже «Энергия» в Балашихе. Сотрудники Главного управления МВД по Московской области рассказали студентам о защитниках Отечества, удостоенных самых почетных наград — званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, а также орденов Славы и Святого Георгия.

Студенты узнали об истории праздника, наградной системе России и подвигах героев Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено современным Героям России, служащим в системе Министерства внутренних дел.

Инспектор отдела по воспитательной работе УРЛС ГУ МВД России по Московской области лейтенант полиции Анна Ножова рассказала слушателям о восьми героях из Московской области, каждый из которых стал образцом мужества и самоотверженности.

«Мы решили провести данное мероприятие со студентами колледжа в рамках патриотического воспитания. Я думаю, что достаточно важно обсуждать именно со студентами. Это не только дань уважения прошлому, но и ориентир для будущего — новый взгляд на свою жизнь, профессию и место в обществе», — сказала Анна Ножова.

Мероприятие объединило студентов разных специальностей, в том числе тех, чьи профессиональные интересы связаны с защитой и служением обществу: медики, кинологи, будущие сотрудники правоохранительных органов.