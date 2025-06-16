Лекция о Герое СССР Анатолии Дьяконове прошла в Химках

Открытый урок истории о Герое Советского Союза Анатолии Дьяконове прошел в школе № 1 в Химках. Мероприятие приурочили к годовщине со дня его рождения.

Генерал-лейтенант Анатолий Дьяконов начал карьеру в военном деле в 1929 году. Он выпустился из Ленинградской военно-инженерной школы и получил должность командира взвода, а после — и роты. Продвигаться вперед по карьерной лестнице ему помогали смекалка, лидерские качества и понимание военного дела.

«Анатолий Александрович прошел три войны и всю жизнь положил на развитие армии своей Родины. Он был не только талантливым военачальником, но и человеком высокой морали, примером для подражания для своих подчиненных», — отметил в своем телеграмм-канале муниципальный депутат Александр Васильев.

Отметим, что в Химках есть памятное место, названное в честь Анатолия Дьяконова — это центральная улица миниполиса «Рафинад» в квартале Свистуха. Встреча стала частью масштабной программы «Успех V единстве поколений».