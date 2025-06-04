Лекция о футболисте Викторе Цареве прошла в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное советскому и российскому футболисту, провели в спортивном комплексе «Новые Химки». Участникам встречи рассказали о жизни и спортивной карьере Виктора Царева.

Слушатели лекции узнали интересные факты из биографии Виктора Царева. Мероприятие провели в рамках программы, которая реализуется в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«Регулярно посещаю историко-патриотические мероприятия. Отрадно видеть, что они пользуются большим спросом у горожан. На них химчане приходят с семьями, общаются, находят единомышленников и новых друзей. Это очень здорово!» — поделилась лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Главная цель проекта — объединить представителей разных поколений вокруг изучения истории и сохранения традиций нашей страны.

«В рамках этого движения для горожан почти на ежедневной основе проводят различные патриотические мероприятия. В их числе — мастер-классы, встречи с героями СВО, кинолектории, выставки и многое другое», — рассказал заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.