Лекция о духовно-нравственном воспитании молодежи прошла в Мытищах

Круглый стол по духовно-нравственному воспитанию молодежи прошел в рамках рождественских чтений. Лекцию провели председатель отдела религиозного образования и катехизации Сергиево-Посадской епархии протоиерей Виталий Лихонин и методист «УМЦ РО» Галина Волченкова.

Круглый стол «Школа, семья, церковь — соработничество во имя жизни» прошел в воскресной школе при храме Рождества Христова в Мытищах. Мероприятие состоялось в рамках XXII Московских областных рождественских образовательных чтений.

Участники круглого стола обсудили темы духовно-нравственного воспитания молодежи, преподавания основ религиозных культур и светской этики, культуру народов России, перспективы участия педагогов и учеников в мероприятиях духовной направленности и необходимость индивидуального подхода к каждому.