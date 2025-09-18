Лекция о чемпионате Европы по баскетболу 2007 года прошла в Химках

Химкинская школа «Флагман» провела патриотическое мероприятие, на котором вспомнили победу России на чемпионате Европы по баскетболу в Испании 2007 года. Ученикам рассказали о важности этого события для нашей страны.

Встреча включала в себя рассказ об истории матча, важных моментах соревнования и выдающейся игре спортсменов, благодаря которым команда из России смогла победить.

«Память о таких великих победах, как триумф нашей сборной на чемпионате Европы 2007 года, вдохновляет молодое поколение на достижение новых высот. Важно, чтобы школьники понимали, что командный дух и упорство ведут к успеху не только в спорте, но и в жизни», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Народный депутат Артур Каримов добавил, что такие лекции помогают развивать чувство патриотизма, а также любовь и интерес школьников к баскетболу и отечественному спорту в целом. Постоянные баскетбольные матчи организуют в Химках для поддержания спортивного духа.