В Химках на базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас» прошла лекция, посвященная дню рождения маршала и Героя Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова. В мероприятии приняли участие активные жители округа, сотрудники службы и почетные гости, а с приветственной речью к собравшимся обратился лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Павел Миронов отметил, что Кирилл Мерецков — фигура огромного масштаба в военной истории, один из 14 избранных «Маршалов Победы», чьи заслуги в прорыве блокады Ленинграда и разгроме японской армии на Дальнем Востоке невозможно переоценить. Он подчеркнул важность того, чтобы люди героических профессий и подрастающее поколение равнялись на таких титанов духа и стратегии.

Участникам встречи представили обзор боевого пути маршала. Мерецков заслужил репутацию «мастера прорыва»: под его командованием войска Волховского фронта сыграли решающую роль в операции «Искра», разорвавшей кольцо блокады Ленинграда. Гостям рассказали о его таланте руководить войсками в условиях лесисто-болотистой местности и о триумфе в Маньчжурской операции против Квантунской армии. За выдающееся мужество и полководческое искусство Мерецков удостоен звания Героя Советского Союза, ордена «Победа» и множества других высших наград.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что подвиг Мерецкова напрямую перекликается с мужеством бойцов в зоне СВО. В Химках реализуется программа «Успех V единстве поколений», чтобы связь между победителями 1945 года и молодежью никогда не обрывалась. Патриотическая лекция стала частью системной работы в округе. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что ее цель — объединение поколений химчан вокруг любви к России и своему городу.