Лекция о блокаде Ленинграда прошла в Химках

В библиотеке № 3 прошел тематический час, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Участникам напомнили о трагических и героических страницах истории города, пережившего 872 дня осады.

27 января 1944 года советские войска окончательно сняли блокаду Ленинграда. Осада города длилась почти два с половиной года и стала одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф XX века.

С приветственным словом к участникам встречи обратился депутат Артур Каримов. Он отметил, что блокада Ленинграда навсегда вошла в историю как символ беспримерного мужества и стойкости. Жители города, несмотря на голод и холод, продолжали трудиться и помогать фронту.

Гостям рассказали о начале блокады 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска окружили город. Единственным путем снабжения стало Ладожское озеро, по льду которого проходила Дорога жизни. Как подчеркнули спикеры, целью противника было уничтожить Ленинград.

В рамках мероприятия прозвучали дневниковые записи жителей блокадного города, в том числе фрагменты дневника Тани Савичевой. Также участникам напомнили о Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, ставшей музыкальным символом сопротивления и надежды.

Депутат Надежда Смирнова отметила, что память о блокаде и ее защитниках сохраняется в памятниках, музеях и произведениях искусства. По ее словам, важно передавать подрастающему поколению знание о реальных событиях истории.

Евгений Иноземцев добавил, что подобные встречи помогают укреплять связь поколений и объединяют жителей округа вокруг таких ценностей, как патриотизм и уважение к подвигу предков.