Лекция о безопасности на железной дороге прошла для студентов колледжа в Мытищах

Лекцию о профилактике детского травматизма на железной дороге провели для студентов Мытищинского колледжа Российского университета кооперации. Специалист по охране труда Московско-Ярославской дистанции пути Елена Сучкова, главный юрисконсульт комиссии по делам несовершеннолетних Иван Бакулич и начальник отдела связи управления транспорта Максим Корнев ответили на все интересующие подростков вопросы.

Специалисты напомнили молодым людям, что железная дорога — это место повышенной опасности, где любая неосмотрительность может привести к трагедии. Необходима бдительность и соблюдение простых правил: переходить пути только в установленных местах, внимательно следить за сигналами и звуковым оповещением.

Подросткам рекомендовали убирать наушники, телефон, снимать капюшон при приближении к путям, а также не подходить к железнодорожному полотну при появлении состава. Здоровье, а иногда и жизнь, зависят от внимания и строгого выполнения требований безопасности. Студентам в конце встречи предоставили памятки с инструкциями поведения на железнодорожной инфраструктуре.