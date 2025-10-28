Лекция о безопасном поведении на железной дороге прошла в лицее № 7 в Солнечногорске

В лицее № 7 городского округа Солнечногорск провели познавательную беседу, целью которой стало предупреждение случаев травматизма среди детей на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники управления благоустройства и содержания территорий администрации округа совместно с преподавателями лицея рассказали учащимся о потенциальных угрозах, связанных с железными дорогами.

Особенное внимание уделили такому опасному явлению, как «зацепинг». С ребятами подробно разобрали возможные последствия экстремального катания на крышах или сбоку движущихся вагонов, а также объяснили, как легко можно оказаться под смертельным напряжением контактной сети. Услышанные факты заставили многих школьников серьезно переосмыслить свое поведение и возможные риски.

«Важно помнить, что безопасность детей зависит не только от взрослых, но и от самих ребят. Родителям также необходимо проявлять внимательность и своевременно разъяснять своим детям правила поведения вблизи железных дорог», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Организаторы мероприятия отметили, что любые игры вблизи железнодорожных путей и платформ абсолютно недопустимы, поскольку даже самая безобидная шалость может обернуться трагедией.