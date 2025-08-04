Сегодня 10:34 Лекция ко Дню ВДВ прошла в музее в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Ежегодно в России 2 августа отмечают День воздушно-десантных войск, праздник тех, кто всегда был первым на линии огня и никогда не отступал. В Подольске накануне этой даты вспомнили тех, кто внес значительный вклад в военное дело страны.

Ведущий методист музея-заповедника «Подолье» Лариса Орлова рассказала, что встречи ко Дню ВДВ уже стали традиционными. «Каждый год к нам приходят гости, студенты, ветераны, школьники, взрослые и просто неравнодушные люди. И мы вспоминаем немножко истории», — отметила она.

На лекции рассказали историю жизни подольчанина Олега Юхименко. Он был продолжателем династии десантников — мать Татьяна Ивановна вслед за мужем заступила на службу в ВДВ. Пример родителей вдохновил сына. Олег Юхименко Погиб во время исполнения воинского долга 23 года назад. Посмертно удостоен второго ордена Мужества и звания «Почетный гражданин Подольского района».

В Подольске, как и в других муниципалитетах, чтят память павших воинов и чествуют тех, кто продолжает нести службу или уже вышел на заслуженный отдых. Тематические мероприятия проходят ежегодно.