Лекция ко дню рождения Александра Пушкина прошла в Химках

Патриотическую лекцию к 226-летию великого русского писателя и поэта провели в библиотеке № 3 Химках. Жители округа узнали о жизни и творчестве Александра Пушкина, а также вспомнили его произведения.

Участие в открытом уроке истории приняли активные граждане, учащиеся местных образовательных учреждений, муниципальные депутаты и общественные деятели.

«Александр Сергеевич Пушкин внес огромный вклад в развитие культуры нашей страны. Символично, что именно в его день рождения в России отмечают еще День русского языка», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Патриотическая встреча стала частью широкомасштабной общественной программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках с июля 2024 года. Ее цель — сохранить национальную культурную и историческую память и передать ее подрастающему поколению. Так, в Химках организовали уже более тысячи тематических мероприятий, призванных воспитать в молодежи дух патриотизма и уважение к героям России.